Португалець перевершив Луку Модрича та Хесуса Наваса.
Кріштіану Роналду, Getty Images
09 червня 2025, 09:40
Збірна Португалії у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію у фіналі Ліги націй та стала переможцем турніру.
У цьому матчі взяв участь португальський нападник Кріштіану Роналду, який також відзначився голом.
Таким чином, Роналду став найвіковішим гравцем в історії фіналів Ліги націй. На момент матчу йому було 40 років та 203 дні.
40-річний португалець випередив хорватського хавбека Луку Модрича (37 років та 282 дні) та іспанського захисника Хесуса Наваса (37 років та 209 днів).
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.