Ліга націй

Португалець перевершив Луку Модрича та Хесуса Наваса.

Збірна Португалії у серії післяматчевих пенальті обіграла Іспанію у фіналі Ліги націй та стала переможцем турніру.

У цьому матчі взяв участь португальський нападник Кріштіану Роналду, який також відзначився голом.

Таким чином, Роналду став найвіковішим гравцем в історії фіналів Ліги націй. На момент матчу йому було 40 років та 203 дні.

40-річний португалець випередив хорватського хавбека Луку Модрича (37 років та 282 дні) та іспанського захисника Хесуса Наваса (37 років та 209 днів).

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Португалія – Іспанія.