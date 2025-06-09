Ліга націй

Півзахисник Іспанії прокоментував поразку у фіналі Ліги націй.

Національна збірна Іспанії напередодні в Мюнхені поступилась у серії пенальті у фіналі Ліги націй УЄФА проти Португалії.

Португалія — Іспанія 2:2 (5:3 пен.) Відео голів та огляд фіналу Ліги націй

Після завершення гри півзахисник "Фурії Роха" Мартін Субіменді прокоментував виступ власної команди.

"Зараз нелегко робити якісь висновки, але ми повинні пишатись тим, що нам удалось зіграти в трьох фіналах Ліги націй поспіль, незалежно від їхнього кінцевого результату.

Матч був дійсно дуже складним. Ми знали якості Португалії і знали, що це буде складна гра. Вони також мають чудових гравців, як і ми.

На жаль, усе звелось до дрібних деталей. Коли ти програєш по пенальті, на жаль, — це така сама поразка, як і будь-яка інша, і ти повинен із цим змиритись.

Ми дуже вірили в перемогу в цьому розіграші, і розчарування залишиться з нами ще на деякий час. Але зараз ми повинні відпочити, щоб зосередитись на подальших виступах", — заявив іспанський виконавець.