Нидерланды. Новость

Защитник Ливерпуля решил приобрести сезонные абонементы на матчи своего бывшего клуба и раздать их болельщикам.

В связи с досрочным завершением чемпионата Нидерландов Гронинген, и без того не отличающийся стабильным финансовым положением, понес существенные потери, однако неожиданно получил поддержку со стороны своего бывшего игрока Вирджила ван Дейка — сообщает Sky Sports.

Защитник Ливерпуля, начавший свою профессиональную карьеру именно в Гронингене (66 матчей во всех турнирах, 7 голов), организовал кампанию по приобретению абонементов на следующий сезон Эредивизи, чтобы клубная казна пополнилась уже сейчас.

Сам Вирджил приобрел четыре абонемента, которые подарит тем болельщикам, которые не смогут это сделать. При этом ван Дейк призвал других бывших игроков Гронингена последовать его примеру.

По итогам сезона-2019/20 Гронинген финишировал на девятом месте.