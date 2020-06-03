Нидерланды. Новость

Местные клубы хотят обезопасить себя от зарубежных гигантов, которые переманивают их талантов.

В Нидерландах приняли поправку, которую долго лоббировали футбольные клубы: теперь они могут подписывать контракты с футболистами, когда тем исполнится 15 лет, сообщает Voetbal International. Ранее минимальным возрастом было 16 лет.

Клубы ратовали за эту поправку, чтобы европейским грандам было сложнее переманить их лучших футболистов. Маленькие клубы питают эту надежду и в отношении местных грандов.

Однако в этих контрактах есть ограничения. Пятнадцатилетние игроки могут работать не более пяти дней в неделю, в сумме максимум 12 часов за неделю.

Также снизился и минимальный возраст, с которого агенты могут контактировать с молодыми футболистами – с 15 с половиной лет до 14 с половиной.