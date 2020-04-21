Нидерланды. Новость

Эредивизи в ближайшее время не возобновится.

В связи с пандемией коронавируса, в Нидерландах приняли решение приостановить все массовые мероприятия как минимум до 1 сентября.

Как сообщает Voetbal International, данную новость объявил премьер-министр Нидерландов Марк Рутте на пресс-конференции.

Это означает, что сезон не возобновится в конце мая или летом, как предварительно ожидалось.

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Все чемпионаты оказались в затруднительном положении из-за ситуации с коронавирусом. Из исключений только Беларусь и Таджикистан: там продолжают играть в футбол. Кроме того, такое решение может поставить в затруднительное положение руководителей Эредивизи. Дело в том, что УЕФА рекомендовал доиграть текущий сезон хотя бы без зрителей, как только ситуация улучшится или будут признаки того, что футболисты будут максимально защищены.

Не исключен вариант, что УЕФА не допустит клубы Эредивизии в еврокубки, если они так и не доиграют сезон. В частности, в Бельгии объявили, что не будут доигрывать сезон, однако такой расклад событий не понравился президенту УЕФА Александру Чеферину. Функционер заявил, что бельгийцы рискуют остаться без Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также призвал лиги не завершать сезон досрочно.

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Если сезон так и не будет доигран, то, вероятно, чемпионом станет Аякс, у которого 56 пунктов. АЗ Алкмаар имеет аналогичное количество набранных очков, но хуже разница забитых и пропущенных мячей.

Отметим, что в начале апреля даже называлась предварительная дата возобновления сезона – 19 июня. Планировалось, что сезон в таком случае будет доигран до 21 августа.

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Ранее Александр Чеферин снова дал свой комментарий касательно возобновления сезона и сказал, что пока рано говорить, стоит ли это делать.

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