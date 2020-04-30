Нидерланды. Новость

Главным пострадавшим в этой ситуации может оказаться Виллем II.

Союз европейских футбольных ассоциаций рассматривает вариант с лишением Нидерландов одного места в еврокубках на следующий сезон. Об этом сообщает AD.

По информации источника, связано это с досрочным завершением футбольных соревнований в стране. В Лигу Европы должен был попасть триумфатор Кубка Нидерландов, однако из-за отмены турнира, путевку в еврокубки получил Виллем II, занимающий пятую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Утверждается, что УЕФА может не согласиться с решением Королевского футбольного союза Нидерландов, лишив таким образом Виллем II участия в Лиге Европы в кампании-2020/21. Учитывая это, в следующем сезоне, на европейской арене, Эредивизи могут представить всего четыре команды.

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