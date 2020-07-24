Нидерланды. Новость

Наджи Юнювар и Девайн Ренш останутся в Аяксе до лета 2023 года.

Аякс продлил контракты с 17-летними атакующим полузащитником Наджи Юнюваром и защитником Девайном Реншем — сообщил официальный сайт клуба.

У обоих были контракты до 30 июня 2022 года, но руководство Аякса решило продлить их на год, до 30 июня 2023 года.

Центральный защитник Ренш (может действовать на позиции опорного полузащитника) пока не дебютировал в первой команде клуба, выступая за юношей (U-19). Участвовал в чемпионате мира U-17 в составе сборной Нидерландов.

Левый вингер Юнювар (может сыграть на позиции под нападающими) дебютировал в первой команде 20 января 2020 года в Кубке Нидерландов и сразу отметился голом, однако этот матч пока остается его единственным за «взрослый» Аякс. Несмотря на турецкие корни, выступает за сборную Нидерландов U-18.