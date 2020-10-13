Нидерланды. Новость
Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 футболистов, которые упали в цене.
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13 октября 2020, 14:20
Авторитетный портал Transermarkt, который занимается оценкой трансферной стоимости футболистов, составил список игроков, наиболее упавших в цене.
Первое место в рейтинге досталось вингеру Реала Эдену Азару, который после ухода из Челси так и не смог набрать оптимальную форму. Он подешевел в два раза: со 120 миллионов евро до 60.
Вторая позиция досталась голкиперу Челси Кепе, который совершает слишком много результативных ошибок.
Следом расположились расположились Лионель Месси и Антуан Гризманн. Отметим, что место в списке нашлось и Неймару.