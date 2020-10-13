Нидерланды. Новость

Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 футболистов, которые упали в цене.

Авторитетный портал Transermarkt, который занимается оценкой трансферной стоимости футболистов, составил список игроков, наиболее упавших в цене.

Первое место в рейтинге досталось вингеру Реала Эдену Азару, который после ухода из Челси так и не смог набрать оптимальную форму. Он подешевел в два раза: со 120 миллионов евро до 60.

Вторая позиция досталась голкиперу Челси Кепе, который совершает слишком много результативных ошибок.

Следом расположились расположились Лионель Месси и Антуан Гризманн. Отметим, что место в списке нашлось и Неймару.