Нидерланды. Новость

Хавбек ПСВ рассказал об отношениях со своими бывшими наставниками.

Полузашитник ПСВ Марио Гетце поделился воспоминаниями о переходе из дортмундской Боруссии в Баварию в 2013 году.

"Мой отец был счастлив за меня, потому что он знает, как важна роль тренера при выборе клуба. Он видел, как Юрген Клопп работал со мной, когда я был молодым талантом в Дортмунде, как я потом работал в Баварии под руководством Пепа Гвардиолы.

Я считаю Клоппа одним из самых важных людей в своей жизни. Между нами доверительные отношения. С Гвардиолой все было по-деловому.

Мне был 21 год, когда я перешел из Боруссии в Баварии. Конечно, это вызвало бурю огласки. Оглядываясь назад, я думаю, что мог бы остаться с Клоппом подольше, но переход в Баварию точно не был ошибкой. Я хотел бросить себе вызов, познакомиться с философией Пепа.

С Баварией мы дошли до полуфинала Лиги чемпионов, а Гвардиола научил меня смотреть на футбол под иным углом. Он мог буквально поставить тебя на любую позицию. Арьен Роббен может подтвердить", – приводит слова немца Algemeen Dagblad.

Гетце выступал за Баварию с 2013 по 2016 год, а затем он снова вернулся в Боруссию, из которой перешел в ПСВ летом 2020-го года.

Ранее Марио Гетце заявлял, что мог летом вновь перейти в Баварию.