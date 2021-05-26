Нидерланды. Новость

Футболист продолжит свою карьеру в Нидерландах.

ПСВ на своем официальном сайте сообщил, что клуб пополнил защитник РБ Зальцбурга Андре Рамальо.

Опытный бразильский оборонец подписал контракт с клубом сроком на три года.

В минувшем сезоне Рамальо был капитаном Зальцбурга и сумел в шестой раз выиграть чемпионат Австрии.

Помимо Зальцбурга Андре имеет опыт выступлений в составе Байера, Лиферинга и Майнца.

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