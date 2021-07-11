Нидерланды. Новость

29-летний немец намерен продолжать свои выступления в составе команды из Эйндховена.

Полузащитник ПСВ Марио Гетце еще раз подтвердил, что он не собирается менять команду в летнее межсезонье.

"Я не думаю об уходе. У ПСВ есть хороший шанс показать себя в Лиге чемпионов", — приводит слова Гетце ESPN.

Напомним, 29-летний немецкий хавбек перебрался в голландский клуб в октябре прошлого года.

В минувшем сезоне Гетце провел 25 поединков, в которых забил шесть голов и отдал семь ассистов.

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