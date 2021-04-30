Англия

Герой чемпионата мира 2014 года объяснил, почему не последовал за Юргеном Клоппом.

Марио Гетце мог оказаться в Ливерпуле в 2016 году, но посчитал, что после Баварии это будет шаг назад в карьере.

Автор победного мяча сборной Германии в финале ЧМ-2014 признался в беседе с корреспондентом журнала 11 Freunde, что его бывший тренер по Боруссии Д звал его в Ливерпуль, однако он мечтал снова выиграть Лигу чемпионов, поэтому счел предложение от восьмой команды АПЛ недостойным.

"Я решил, что с Боруссией Д мои шансы преуспеть в Лиге чемпионов гораздо выше, чем с Ливерпулем, поэтому и отказал Юргену Клоппу", – сказал Гетце.

Ныне бывшая звезда Боруссии Д (219 матчей во всех турнирах, 45 голов) и Баварии (114, 36), ставшая чемпионом мира в составе сборной Германии (63, 17), радует своей игрой болельщиков в Нидерландах, выступая за ПСВ (20, 6)