Нидерланды. Новость
28-летний немец оформил дубль впервые с 2016 года.
Марио Гетце, ФК ПСВ
21 февраля 2021, 20:38
В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ в родных стенах обыграл Витесс со счетом 3:1.
Гости открыли счет уже на четвертой минуте поединка усилиями Армандо Бройи, однако хозяева смогли отыграться в середине второго тайма, когда голом отметился Дониэлл Мален.
Однако главные события матча были еще впереди и главным героем для ПСВ оказался Марио Гетце, который вышел на замену на 64-й минуте.
На 86-й минуте Гетце замкнул передачу партнера по команде с нескольких метров, а спустя всего лишь две минуты он оформил дубль после передачи на пустые ворота соперника.
Таким образом, 28-летний немец смог оформить дубль впервые с мая 2016 года, когда он забил два мяча Ганноверу, выступая за Баварию.
Полный обзор поединка ПСВ - Виттес:
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