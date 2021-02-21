Нидерланды. Новость

28-летний немец оформил дубль впервые с 2016 года.

В матче 23-го тура чемпионата Нидерландов ПСВ в родных стенах обыграл Витесс со счетом 3:1.

Гости открыли счет уже на четвертой минуте поединка усилиями Армандо Бройи, однако хозяева смогли отыграться в середине второго тайма, когда голом отметился Дониэлл Мален.

Однако главные события матча были еще впереди и главным героем для ПСВ оказался Марио Гетце, который вышел на замену на 64-й минуте.

На 86-й минуте Гетце замкнул передачу партнера по команде с нескольких метров, а спустя всего лишь две минуты он оформил дубль после передачи на пустые ворота соперника.

Таким образом, 28-летний немец смог оформить дубль впервые с мая 2016 года, когда он забил два мяча Ганноверу, выступая за Баварию.

Полный обзор поединка ПСВ - Виттес:

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.