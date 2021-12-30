Нидерланды. Новость

Форвард голландского клуба считает, он находится в удручающей ситуации.

Нападающий Аякса Себастьян Алле считает ужасным выбор между командой и национальной сборной, которой предстоит сыграть на Кубке африканских наций. В это же время Аякс должен провести важные матчи в чемпионате Нидерландов против Утрехта и ПСВ.

"Неуважение к Африке говорить, что я останусь в клубе во время Кубка африканских наций. Предложили бы что-то такое подобное европейскому игроку перед чемпионатом Европы? Конечно, я поеду на Кубок африканских наций, чтобы представлять Кот-д'Ивуар. Это высшая честь для меня.

И конечно же мне бы хотелось прилететь в расположение клуба, чтобы сыграть против Утрехта и ПСВ, но это просто невозможно. Эта ситуация очень расстраивает. Я ненавижу выбирать между своей страной и клубом. В составе Аякса я веду борьбу за чемпионский титул, и эти два матча очень важны", — приводит слова Алле De Telegraaf.

Напомним, перенесенный Кубок африканских наций должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года.

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