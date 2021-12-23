Испания

Американский футболист привлек внимание клубов.

Защитник Барселоны Сержиньо Дест попал в сферу интересов Челси и Аякса, сообщает издание AS.

Челси хочет укрепиться позицию правого защитника и готов предложить за Деста около 30 млн евро. "Синие" рассматривают 21-летнего игрока в качестве потенциальной замены Сезару Аспиликуэте, который может покинуть клуб.

Что касается Аякса, что амстердамский клуб готов обменять на Деста Нуссаира Мазрауи, которого хочет подписать Барселона.

В текущем сезоне Дест провел 16 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала трансфер нападающего Ман Сити Феррана Торреса.