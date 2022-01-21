Нидерланды. Новость

В составе амстердамского клуба покером отметился Данило Перейра.

Аякс в поединке 1/8 финала Кубка Нидерландов уничтожил Эксельсиор со счетом 9:0.

В составе амстердамского клуба покер оформил Данило Перейра, а Мохаммед Дарами оформил дубль. Также по одному мячу на свой счет записали Николас Тальяфико, Юри Регер и Кристиан Хлинссон.

Отметим, что Аякс является действующим победителем турнира и рекордсменом по победам в турнире. На счету Аякса 20 завоеванных Кубков Нидерландов.

Обзор матча:

Аякс - Эксельсиор 3:0

Голы: Тальяфико, 9, Данило Перейра, 21 (с пенальти), 26, 37, 54, Регер, 41, Хлинссон, 64, Дарами, 66, 83.