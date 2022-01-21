Нидерланды. Новость
В составе амстердамского клуба покером отметился Данило Перейра.
ФК Аякс
21 января 2022, 01:44
Аякс в поединке 1/8 финала Кубка Нидерландов уничтожил Эксельсиор со счетом 9:0.
В составе амстердамского клуба покер оформил Данило Перейра, а Мохаммед Дарами оформил дубль. Также по одному мячу на свой счет записали Николас Тальяфико, Юри Регер и Кристиан Хлинссон.
Отметим, что Аякс является действующим победителем турнира и рекордсменом по победам в турнире. На счету Аякса 20 завоеванных Кубков Нидерландов.
Обзор матча:
Аякс - Эксельсиор 3:0
Голы: Тальяфико, 9, Данило Перейра, 21 (с пенальти), 26, 37, 54, Регер, 41, Хлинссон, 64, Дарами, 66, 83.