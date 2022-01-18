Украина

Бразилец будет выступать в составе "горняков" под 11 номером.

Новоиспеченный игрок Шахтера Давид Нерес прокомментировал свои первые впечатления о донецком клубе, а также рассказал под каким номером он будет выступать в составе "горняков".

"Я понял, что Де Дзерби очень любит играть с мячом. Шахтер — команда с очень атакующими характеристиками, и благодаря ежедневной работе я к ней адаптируюсь. Если говорить о философии, можно провести параллели с Аяксом. Аякс тоже очень любит атакующий футбол и игру с мячом.

У меня будет номер 11. Под ним играл Марлос, великий игрок, который прошел через этот клуб. Я думаю, что его дриблинг лучше, чем мой. Секрет моего дриблинга? Думаю что там, на поле это какая-то импровизация. Самое главное — не боятся играть и пробовать что-то новое", — приводит слова Нереса ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Нерес и Тобиас провели первую тренировку в Шахтере.