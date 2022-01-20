Нидерланды. Новость
Голландский хавбек может вернуться в чемпионат Нидерландов.
Мохаммед Ихаттарен, Getty Images
20 января 2022, 21:26
Полузащитник Ювентуса Мохаммед Ихаттарен, который в настоящее время выступает в Сампдории на правах аренды, может вернуться в чемпионат Нидерландов. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 19-летнего голландца заинтересован Аякс, который готов арендовать футболиста на полтора года с правом последующего выкупа.
Также отмечается, что стороны уже провели предварительные переговоры.
Напомним, Ихаттарен перебрался в Ювентус летом прошлого года, перейдя из ПСВ за 1,9 миллиона евро. Он сразу же был отдан в аренду Сампдории, но ни одного матча в Италии не сыграл.
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