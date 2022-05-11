Нидерланды. Новость

Амстердамський клуб утретє поспіль став чемпіоном своєї країни.

Аякс у матчі 33 туру чемпіонату Нідерландів розгромив Херенвен із рахунком 5:0, що дозволило команді достроково оформити чемпіонський титул.

Після 33 турів Аякс набрав 82 очки та випереджає ПСВ на чотири бали за тур до закінчення сезону. ПСВ гарантовано буде другим, а трійку найкращих гарантував собі Феєнорд.

Для амстердамського клубу це чемпіонство стало третім поспіль. Раніше він був чемпіоном у 2019 та 2021 році, а сезон 2020 року був перерваний через пандемію коронавірусу та Аякс, незважаючи на лідерство, чемпіоном визнано не було.

Таким чином, Аякс в 36 раз став чемпіоном Нідерландів. У найближчого суперника ПСВ — 24 титули.

Нагадаємо, після закінчення сезону Аякс покине головний тренер Ерік тен Хаг, який очолить Манчестер Юнайтед.