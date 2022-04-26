Німецький клуб уже розпочав роботу над переходом 27-річного івуарійця.
Себастьєн Алле, Getty Images
26 апреля 2022, 17:21
Нападник Аякса Себастьєн Алле може продовжити свою кар'єру в німецькій Бундеслізі. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, у послугах 27-річного івуарійця зацікавлена Баварія, яка вже зв'язалася із агентами футболіста.
Наголошується, що керівництво Баварії розглядає Алле як потенційну заміну Роберту Левандовському.
Якщо трансфер відбудеться, він оцінюється в 40 мільйонів євро, а зарплата гравця може становити близько 9 мільйонів євро на рік.
Цього сезону Алле провів 39 матчів, у яких забив 33 голи і віддав 9 асистів.