Нидерланды. Новость

Правий вінгер приєднався до нідерландської команди.

ПСВ оголосило про підписання вінгера Астон Вілли Анвара Ель-Газі. Про це повідомляє сайт клубу.

Контракт із голландцем підписано на три сезони. Сума угоди не розголошується, але портал Transfermarkt зазначає, що нідерландський клуб заплатив 2,5 млн євро.

Раніше Ель-Газі виступав за Евертон, Лілль та Аякс. Минулого сезону за Астон Віллу зіграв 14 матчів, забив 3 голи та віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, Ель-Газі грає на позиції правого вінгера. Сьогодні з'явилася інформація, що ПСВ зацікавився послугами Віктора Циганкова, який також грає на цій позиції.