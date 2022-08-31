Україна

Українець може продовжити кар'єру у Нідерландах.

Нападник Динамо Віктор Циганков може опинитися у європейському чемпіонаті. Про це повідомляє Voetbal International.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного динамівця зацікавлений ПСВ. Циганкова розглядають як заміну Коді Гакпо, який до закриття трансферного вікна може залишити команду.

Українець може перейти до ПСВ за рекомендацією скаутів, які вже якийсь час спостерігають за його грою.

Очікується, що за трансфер Циганкова доведеться заплатити чималі гроші, попри те, що його контракт закінчується за рік. Трансфермаркт оцінює Віктора у 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось про інтерес до Віктора з боку Севільї та Вільярреалу.