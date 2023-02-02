Іспанія

Коуч "блаугранас" — про лідерство в чемпіонаті Іспанії.

Головний тренер Барселони Хаві висловився щодо лідерства в чемпіонаті Іспанії.

"Все може швидко змінитись. Ми набрали 50 очок, але у другому колі цього може не бути. Ми маємо відповідати рівню першого кола, мета – стати чемпіонами", – заявив коуч Барселони.

Барселона лідирує у таблиці чемпіонату Іспанії, набравши 50 очок у 19 іграх. Наступний матч каталонська Барселона проведе вдома проти андалузької Севільї.

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