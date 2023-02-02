Німеччина

25-річний грек вразив свої ворота у матчі проти Падерборна.

Штутгарт у матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини здобув вольову перемогу над Падерборном (2:1) та вийшов у чвертьфінал турніру.

У цьому матчі ефектним автоголом відзначився захисник "швабів" Костантінос Мавропанос, який вже на третій хвилині зустрічі невдало віддав пас назад своєму воротареві Флоріану Мюллеру.

Oh dear, oh dear 🙈



Mavropanos accidentally nets the own goal scored from the furthest distance in #DFBPokal history 😱#SCPVfB pic.twitter.com/Wy6OqyirQn — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) January 31, 2023

За інформацією прес-служби Кубка Німеччини, 25-річний грек став автором автоголу з найбільшої відстані до своїх воріт в історії турніру.

Раніше повідомлялося, що Баварія розгромила Майнц та пройшла до 1/4 фіналу Кубка Німеччини.