25-річний грек вразив свої ворота у матчі проти Падерборна.
Костантінос Мавропанос, Getty Images
02 лютого 2023, 15:56
Штутгарт у матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини здобув вольову перемогу над Падерборном (2:1) та вийшов у чвертьфінал турніру.
У цьому матчі ефектним автоголом відзначився захисник "швабів" Костантінос Мавропанос, який вже на третій хвилині зустрічі невдало віддав пас назад своєму воротареві Флоріану Мюллеру.
За інформацією прес-служби Кубка Німеччини, 25-річний грек став автором автоголу з найбільшої відстані до своїх воріт в історії турніру.
Раніше повідомлялося, що Баварія розгромила Майнц та пройшла до 1/4 фіналу Кубка Німеччини.