Штутгарт у матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччини здобув вольову перемогу над Падерборном (2:1) та вийшов у чвертьфінал турніру.

У цьому матчі ефектним автоголом відзначився захисник "швабів" Костантінос Мавропанос, який вже на третій хвилині зустрічі невдало віддав пас назад своєму воротареві Флоріану Мюллеру.

Oh dear, oh dear 🙈



Mavropanos accidentally nets the own goal scored from the furthest distance in #DFBPokal history 😱#SCPVfB pic.twitter.com/Wy6OqyirQn