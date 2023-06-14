Нидерланды. Новость

Угода з 49-річним голландцем розрахована на три роки.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Моріс Стейн.

Угода з 49-річним голландським фахівцем розрахована на три роки – до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, за тренера, який раніше очолював Спарту Роттердам, було виплачено компенсацію.

За підсумками сезону Спарта під керівництвом Стейна фінішувала на шостому місці, але у фіналі плей-оф поступилася Твенте, що залишило клуб із Роттердама без Ліги конференцій.

Аякс у свою чергу посів третє місце у чемпіонаті та наступного сезону зіграє у кваліфікації Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що Аякс залишив генеральний директор Едвін ван дер Сар.