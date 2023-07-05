Україна

Дніпряни підсилились воротарем.

СК Дніпро-1 поповнив свій склад ще одним новачком у поточне міжсезоння. Ним став 31-річний голкіпер Роман Мисак. Контракт з воротарем укладено терміном на 1 рік. Він заявлений під номером 21.

Про це повідомляється на офіційному сайті "спортклубівців".

Роман є вихованцем львівських Карпат. В цьому клубі він і розпочинав ігрову кар’єру, після чого виступав за Кримтеплицю (Молодіжне), Орхус (Данія), Рух (Львів), Десну (Чернігів). В минулому сезоні Мисак захищав ворота вірменського Алашкерта (3 матчі).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дніпро-1 посилився захисником Минаю перед Лігою чемпіонів.