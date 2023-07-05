Фахівець працюватиме в черкаській команді.
Євген Кузьменко, фото - ЛНЗ
05 липня 2023, 13:50
Новачок Української Прем'єр-Ліги ЛНЗ оголосив про початок співпраці Євгеном Кузьменком. Фахівець отримав посаду скаута.
До ЛНЗ Кузьменко працював у Кривбасі та Кремені, також має великий досвід роботи на футбольному телебаченні експертом-аналітиком.
Увійшовши до скаутсько-аналітичного відділу клуба, Євген буде одним з відповідальних за процес пошуку футболістів, та якісну оцінку наявних гравців в команді.
Раніше ЛНЗ уклав контракти з Максимом Прядуном, Максимом Ковальовим та Геннадієм Пасічем.