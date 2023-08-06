Нидерланды. Новость

Угода з 24-річним хорватом розрахована до літа 2028 року.

Аякс на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із центральним захисником Санкт-Паулі Яковом Медичем.

Угода з 24-річним хорватом розрахована до літа 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Минулого сезону Медич провів 30 матчів, у яких забив шість голів. Також він відіграв один матч у нинішній кампанії.

Раніше повідомлялося, що Брайтон придбає Кудуса у Аякса за рекордну суму.