Ліга Європи

Підсумки матчу з Тулузою від тренера Ліверпуля.

Керманич Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував перемогу над Тулузою в матчі Ліги Європи (5:1), а також згадав промах Нуньєса в даному поєдинку.

Про гру з Тулузою

"Дуже задоволений. Хороший результат, гарна гра, багато хлопців зіграли дуже добре, що особливо приємно. Крім пропущеного гола та моменту, коли Трент нас врятував, все було так, як ми того й очікували. Тулуза – гарна команда, але ми виклалися на повну, і це було саме тим, що я хотів побачити".

Про поточний сезон

"Здається, я вже казав раніше, що закохатись у цю команду дуже легко. Ми повинні робити маленькі кроки вперед, додавати у стабільності, багато чого ще нам потрібно зробити, але багато вже виглядає добре. Я сказав би, багатообіцяюче. Гравці звикають до своїх нових ролей, і це добре. Але більше поки що нічого не сталося.

Уявіть, що було б, якби ми не виграли ці три матчі Ліги Європи? Тоді б мене питали: "Як так, чому?" Поки що все гаразд, але до того моменту, коли ми знову зіграємо з Тулузою, нам потрібно буде провести ще три гри. Багато може статися за цей час, і я хотів би йти від матчу до матчу, не забігаючи надто далеко вперед".

Про Гравенберга

"Він мені дуже подобається. І як гравець, і як людина. Приємно бачити, що він набирається впевненості у собі. Це дуже важливо для будь-якого гравця, особливо для молодого. Мені сподобалася гра багатьох хлопців, але я хотів би відзначити Ватару Ендо. Не впевнений, що багато хто оцінив, але його передачі сьогодні були просто чудовими. Крім того, він забив чудовий гол. Це круто".

Про Нуньєса

"Дарвін зіграв неймовірно. Чесно кажучи, удар у каркас воріт мене хвилював найменше, тому що все, що було до цього, залишило чудове враження. Дуже радий за нього", — підсумував німець.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ліверпуль — Тулуза у 3 турі групового етапу Ліги Європи.