Нидерланды. Новость

Досвідчений нападник подякував лікарям.

Форвард Неймегена Бас Дост призупинив кар'єру гравця після жахливої ситуації в матчі АЗ Алкмаар – НЕК Неймеген. У нападника виявили міокардит – запалення серцевого м'яза. Футболіст висловився з цього проводу.

"Причин запалення серцевого м'яза може бути кілька, і наслідки можуть бути досить серйозними, але мені пощастило, що мене вдалося успішно реанімувати на полі", - сказав Дост.

Нагадаємо, у поєдинку з АЗ, який мають дограти, 34-річний нідерландець відзначився голом та асистом.