Іспанія

Кумедна історія від одного з найкращих футболістів сучасності.

Лідер Реала Джуд Беллінгем розповів, що в дитинстві він не цікавився футболом і ходив на тренування задля розваг, передає французьке видання L'Equipe.

"Спочатку футбол мені не подобався. Знаю, це дивно, тому що я збожеволію, якщо зараз відібрати у мене футбол. Я ходив на тренування, де збирав траву та квіти. Я збирав маленькі букетики маргариток для матері.

Мої батьки ніколи на мене не тиснули. Тато продовжував брати мене з собою, але він казав: можеш пограти у хованки або нарвати квіти, якщо хочеш. А потім я зацікавився.

У дитинстві я мав свободу. Мої батьки ніколи не змушували мене щось робити, поки я добре поводився і думав про інших", – сказав півзахисник Реала.

Нагадаємо, нещодавно англієць поділився, що його кумиром був Зідан.