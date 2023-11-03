Кумедна історія від одного з найкращих футболістів сучасності.
ДЖУД БЕЛЛІНГЕМ, GETTY IMAGES
03 листопада 2023, 07:20
Лідер Реала Джуд Беллінгем розповів, що в дитинстві він не цікавився футболом і ходив на тренування задля розваг, передає французьке видання L'Equipe.
"Спочатку футбол мені не подобався. Знаю, це дивно, тому що я збожеволію, якщо зараз відібрати у мене футбол. Я ходив на тренування, де збирав траву та квіти. Я збирав маленькі букетики маргариток для матері.
Мої батьки ніколи на мене не тиснули. Тато продовжував брати мене з собою, але він казав: можеш пограти у хованки або нарвати квіти, якщо хочеш. А потім я зацікавився.
У дитинстві я мав свободу. Мої батьки ніколи не змушували мене щось робити, поки я добре поводився і думав про інших", – сказав півзахисник Реала.
Нагадаємо, нещодавно англієць поділився, що його кумиром був Зідан.