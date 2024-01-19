Нидерланды. Новость

Джордан Гендерсон підбив підсумки виступів у Саудівській Аравії.

Новачок Аякса Джордан Гендерсон прокоментував відхід з Аль-Іттіфака та приєднання до лав гранда чемпіонату Нідерландів.

"Залишити Аль-Іттіфак — непросте рішення, але, вважаю, так буде краще для мене та моєї родини.

Користуючись нагодою, хочу подякувати клубу та вболівальникам за підтримку, яку вони мені надавали протягом усього часу тут. Я дійсно відчув любов з першого дня.

Продовжуватиму стежити за вами й сподіватися на ваш успіх. Успіхів вам у майбутньому", – написав хавбек у твіттері.

Була інформація, що заради повернення до Європи колишній гравець Ліверпуля розірвав контракт із саудитами.

У першій половині сезону Гендерсон провів 19 матчів, у яких віддав п'ять асистів.