Нидерланды. Новость
Джордан Гендерсон підбив підсумки виступів у Саудівській Аравії.
ДЖОРДАН ГЕНДЕРСОН, ФК АЯКС
19 січня 2024, 12:00
Новачок Аякса Джордан Гендерсон прокоментував відхід з Аль-Іттіфака та приєднання до лав гранда чемпіонату Нідерландів.
"Залишити Аль-Іттіфак — непросте рішення, але, вважаю, так буде краще для мене та моєї родини.
Користуючись нагодою, хочу подякувати клубу та вболівальникам за підтримку, яку вони мені надавали протягом усього часу тут. Я дійсно відчув любов з першого дня.
Продовжуватиму стежити за вами й сподіватися на ваш успіх. Успіхів вам у майбутньому", – написав хавбек у твіттері.
Була інформація, що заради повернення до Європи колишній гравець Ліверпуля розірвав контракт із саудитами.
У першій половині сезону Гендерсон провів 19 матчів, у яких віддав п'ять асистів.