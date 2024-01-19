Іспанія

Головний тренер Барселони озвучив плани на Кубок Іспанії.

Барселона у матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії в гостях здобула вольову перемогу над командою із третього дивізіону Уніоністасою де Саламанкою з рахунком 3:1. Після гри керманич Барси Хаві розповів, що ціль його команди — завоювання трофея.

"Якщо ми не робитимемо суперникам подарунків, то просуватимемося далі. Я маю на увазі всю команду. Важливо, що футболісти вірять.

Ціль – завойовувати трофей, нічого не змінилося. Подивимося, як пройде жеребкування", – сказав Хаві в ефірі Movistar+.

Вашій увазі огляд матчу Уніоністас де Саламанка — Барселона.