Нидерланды. Новость

Лідери чемпіонату розписали мирову — 2:2.

Центральний матч 24-го туру Ередивізі відбувся на стадіоні Філіпс в Ейндховені, де лідер ПСВ приймав чинного чемпіона Феєнорд.

Господарі розпочали досить жваво — вже на 4-й хвилині Тільман святкував взяття воріт. Втім, гості швидко повернулись в гру — Мінте зробив рахунок 1:1.

В середині другого тайму Гіменес вивів Феєнорд вперед. Коли здавалось, що ПСВ вперше в сезоні зазнає поразки, забив Тіль, встановивши остаточний рахунок зустрічі — 2:2.

Положення команд в турнірній таблиці не змінилось: ПСВ — перший і на 10 очок випереджає Феєнорд, який за 10 турів до завершення чемпіонату посідає другу сходинку.

ПСВ — Феєнорд 2:2

Голи: Тільман, 4, Тіль, 71 - Мінте, 22, Гіменес, 61.