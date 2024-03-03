Україна

Наставник "дніпрян" поділився своїми думками після гри з "пивоварами".

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (1:0).

"Ми розуміли, що гра буде тяжкою. Оболонь десь і контролювала гру, а ми передивлялися їх матч з «Чорноморцем», де вони пропустили гол на останніх хвилинах. Так що ми налаштовувалися на серйозну зустріч.

Сарапій вже грав у нас на позиції опорника, коли той же Бабенко пропускав матч, так що я задоволений його грою. Це вже не перший раз.

Чому досить рано ви замінили Філіппова? Філіппов добре тримає м’яч і десь грає у недодачу, але другий тайм вже грали проти вітру, не було стільки сил, тому хотіли випустити нападника, котрий має швидкість. Проте футболіст десь згубився і потім його довелося замінити. Ми нікого не умовляємо. Кожен футболіст тут отримує гроші, він повинен виходити і грати.

Кожна команда грає на результат, і чим нижче суперник у турнірній таблиці, тим складніше проти нього грати. Хлопці віддаються грі, наче вона остання. Вони діють від оборони, і цей захист взкривати важко. Захищатися завжди простіше, ніж атакувати

Чому команду залишили бразильці? Я вже коментував цю ситуацію. Коли ми знаходились на зборах у Туреччині, ворог атакував Придніпровську ТЕС, і все це хлопці побачили, тому вирішили залишитися у Туреччині, тому що просто побоялися їхати в Україну. Щоб когось брати – треба час, а брати будь-кого немає сенсу", — наводить слова Максимова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Оболонь – Дніпро-1.