Нидерланды. Новость

Тимчасовий керманич Джон ван 'т Схіп підтвердив, що займе іншу посаду в амстердамському клубі.

Тимчасовий головний тренер амстердамського Аякса Джон ван 'т Схіп оголосив про те, що залишить поточну посаду наприкінці сезону, а команду очолить інший фахівець.

Втім, ван 'т Схіп заявив, що залишиться в системі Аякса. Очікується, що влітку він обійме посаду в технічному керівництві клубу.

"Це бажання керівництва Аякса, а також це моє бажання. Ми побачимо, якою саме буде моя нова роль. Але так, це буде інша роль, не головного тренера.

Зараз я хочу повністю зосередитися на наступних восьми іграх, а потім у нас буде достатньо часу, щоб обговорити це. Я одразу знав, що буду очолювати команду лише до кінця сезону. Для мене це не проблема, і, думаю, для гравців також", — сказав ван 'т Схіп для ESPN Nederland.

Раніше повідомлялося, що Пеп Лейндерс, який є асистентом головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа, влітку може очолити Аякс.