Зазначається, що 28-річний футболіст підписав дворічний контракт з амстердамським клубом.

Останнім місцем роботи Траоре був іспанський Вільярреал в який він перейшов з Астон Вілли в лютому 2024 року.

Минулого сезону Бертран Траоре провів за обидві команди загалом 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та оформив одну результативну передачу.

Буркінійський півзахисник Бертран Траоре на правах вільного агента перейшов до амстердамського Аякса. Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу.