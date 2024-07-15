Нидерланды. Новость 15 липня 2024, 21:49 Траоре — гравець Аякса Вінгер змінив Іспанію на Нідерланди. Траоре, ajax 15 липня 2024, 21:49 Буркінійський півзахисник Бертран Траоре на правах вільного агента перейшов до амстердамського Аякса. Про це повідомляє офіційний сайт нідерландського клубу. Зазначається, що 28-річний футболіст підписав дворічний контракт з амстердамським клубом. Останнім місцем роботи Траоре був іспанський Вільярреал в який він перейшов з Астон Вілли в лютому 2024 року. Минулого сезону Бертран Траоре провів за обидві команди загалом 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив один гол та оформив одну результативну передачу. Раніше повідомлялося, що Фаріолі очолив Аякс. Люди Бертран Траоре Команди Аякс Джерела ФК Аякс Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте