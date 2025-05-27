Нідерланди. Новина

Результативний сезон для 23-річного нідерландця.

Півзахисника Твенте Сема Стейна визнано найкращим гравцем минулого сезону чемпіонату Нідерландів. Про це повідомляє прес-служба Ерадивізі.

У боротьбі за нагороду 23-річний нідерландець випередив Деві Классена (Аякс), Ігора Пайшао (Феєнорд), Ісмаеля Сайбарі (ПСВ) та Кеннета Тейлора (Аякс).

Минулого сезону Стейн провів 33 матчі, в яких забив 27 голів та віддав сім результативних передач. При цьому Стейн забив три м'ячі у матчах плей-оф за місце в Лізі конференцій, де сильнішим був АЗ.

Стейн став найкращим бомбардиром Ерадивізі і став першим півзахисником, який зміг забити 20 і більше голів за сезон після Ярі Літманена в сезоні-1993/94.

За підсумками сезону Твенте посів шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Нідерландів.