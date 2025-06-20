Нідерланди. Новина

Колишній гравець московитського спартака догрався.

Нідерландський вінгер Квінсі Промес був екстрадований до Нідерландів з ОАЕ. Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, 33-річного колишнього гравця збірної Нідерландів перевезуть літаком Challenger 604, зафрахтованим Міністерством юстиції. Футболіста доставлять до слідчого ізолятора, де він почне відбувати покарання.

Нагадаємо, суд Амстердама заочно засудив Квінсі Промеса на шість років позбавлення свободи у справі про контрабанду наркотиків. Також футболіст був засуджений до одного року та шести місяців в'язниці за напад на двоюрідного брата з ножем та нанесення тілесних ушкоджень.

Зазначається, що юристи Промеса подали апеляцію на рішення суду.