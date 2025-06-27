Нідерланди. Новина
36-річний хорват провів потужний сезон у Нідерландах і залишиться в клубі ще щонайменше на два роки.
Іван Перішич, getty images
27 червня 2025, 12:04
Колишній півзахисник Інтера, Баварії та збірної Хорватії Іван Перішич готується підписати новий контракт із ПСВ. Про це повідомив італійський журналіст Ніколо Скіра.
Очікується, що нова угода 36-річного гравця буде розрахована до літа 2027 року.
Перішич приєднався до ПСВ на початку сезону-2024/25 і став ключовим гравцем нідерландської команди. За цей час він провів 39 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.
Упродовж кар'єри Перишич виступав за провідні клуби Європи: Баварію, Інтер, Тоттенгем, Вольфсбург та Боруссію Дортмунд. На його рахунку чемпіонські титули в Німеччині та Італії, а також перемога в Лізі чемпіонів у складі мюнхенської Баварії.
Раніше повідомлялося, що Барселона планує розлучитися з тер Штегеном.