Нідерланди. Новина

36-річний хорват провів потужний сезон у Нідерландах і залишиться в клубі ще щонайменше на два роки.

Колишній півзахисник Інтера, Баварії та збірної Хорватії Іван Перішич готується підписати новий контракт із ПСВ. Про це повідомив італійський журналіст Ніколо Скіра.

Очікується, що нова угода 36-річного гравця буде розрахована до літа 2027 року.

Перішич приєднався до ПСВ на початку сезону-2024/25 і став ключовим гравцем нідерландської команди. За цей час він провів 39 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 11 результативних передач.

Упродовж кар'єри Перишич виступав за провідні клуби Європи: Баварію, Інтер, Тоттенгем, Вольфсбург та Боруссію Дортмунд. На його рахунку чемпіонські титули в Німеччині та Італії, а також перемога в Лізі чемпіонів у складі мюнхенської Баварії.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує розлучитися з тер Штегеном.