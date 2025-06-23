Німеччина

Леверкузенці готові активувати клаусулу в контракті американця після його яскравого сезону в Ередивізі.

Віцечемпіон Німеччини Баєр прагне посилити середину поля і вже розпочав перемовини з ПСВ щодо трансферу американського плеймейкера Маліка Тілльмана.

За інформацією Sky Sport, леверкузенці серйозно розглядають варіант з активацією клаусули у контракті 23-річного півзахисника, яка діє до 2028 року. Остаточної згоди між клубами ще немає, однак "фармацевти" налаштовані рішуче.

У сезоні-2024/25 Тілльман провів чудову кампанію в Нідерландах: 16 забитих м’ячів і п'ять результативних передач у 34 поєдинках за ПСВ. Його ринкова вартість нині складає 32 млн євро.

Минулого літа гравець перебрався до Ейндговена з Баварії за 12 мільйонів, а тепер може повернутися до Бундесліги — вже в якості гравця основи амбітного Баєра.