Нідерланди. Новина
Сума трансферу складе близько семи мільйонів із бонусами.
Матей Коварж, Getty Images
06 липня 2025, 17:20
Воротар Баєра Матей Коварж незабаром стане гравцем ПСВ. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Лука Бендоні.
За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про трансфер 25-річного чеха, який обійдеться нідерландському клубу в п'ять мільйонів євро плюс два мільйони у якості бонусів.
Також наголошується, що леверкузенський клуб матиме відсоток з майбутнього продажу футболіста.
Минулого сезону Коварж провів 15 матчів, з яких дев'ять на нуль за 13 пропущених м'ячів.
Раніше повідомлялося, що Наполі та ПСВ домовилися про трансфер Ланга.