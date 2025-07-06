Воротар Баєра Матей Коварж незабаром стане гравцем ПСВ. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Лука Бендоні.

За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про трансфер 25-річного чеха, який обійдеться нідерландському клубу в п'ять мільйонів євро плюс два мільйони у якості бонусів.

Також наголошується, що леверкузенський клуб матиме відсоток з майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Коварж провів 15 матчів, з яких дев'ять на нуль за 13 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Наполі та ПСВ домовилися про трансфер Ланга.