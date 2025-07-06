Нідерланди. Новина

Сума трансферу складе близько семи мільйонів із бонусами.

Воротар Баєра Матей Коварж незабаром стане гравцем ПСВ. Про це повідомляє журналіст Sky Sports Лука Бендоні.

За інформацією джерела, сторони змогли домовитися про трансфер 25-річного чеха, який обійдеться нідерландському клубу в п'ять мільйонів євро плюс два мільйони у якості бонусів.

Також наголошується, що леверкузенський клуб матиме відсоток з майбутнього продажу футболіста.

Минулого сезону Коварж провів 15 матчів, з яких дев'ять на нуль за 13 пропущених м'ячів.

Раніше повідомлялося, що Наполі та ПСВ домовилися про трансфер Ланга.