"Матрацники" активно працюють на трансферному ринку.
Dávid Hancko, getty images
24 липня 2025, 13:25
Мадридський Атлетіко оформив трансфер центрального захисника роттердамського Феєнорда Давіда Ганцко. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".
Мадридський клуб оголосив, що досяг принципової угоди з нідерландцями щодо трансферу 27-річного гравця збірної Словаччини. Ганцко офіційно стане гравцем Атлетіко після проходження медогляду та підписання контракту.
За інформацією Фабріціо Романо, перехід досвідченого центрбека обійдеться "матрацникам" у 34 млн. євро з урахуванням бонусів.
Минулого сезону Давід Ганцко відіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.