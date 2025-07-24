Іспанія

"Матрацники" активно працюють на трансферному ринку.

Мадридський Атлетіко оформив трансфер центрального захисника роттердамського Феєнорда Давіда Ганцко. Про це повідомляє офіційний сайт "матрацників".

Мадридський клуб оголосив, що досяг принципової угоди з нідерландцями щодо трансферу 27-річного гравця збірної Словаччини. Ганцко офіційно стане гравцем Атлетіко після проходження медогляду та підписання контракту.

За інформацією Фабріціо Романо, перехід досвідченого центрбека обійдеться "матрацникам" у 34 млн. євро з урахуванням бонусів.

Минулого сезону Давід Ганцко відіграв за Феєнорд 47 матчів, забив чотири голи та віддав чотири результативні передачі.