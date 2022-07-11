Северная Америка

Легендарний англієць от-от повернеться до США.

Як повідомляє відомий інсайдер Джанлука Ді Марціо, угода між вашингтонським Ді Сі Юнайтед та Вейном Руні вже діє. Легендарний англійський форвард повернеться до столиці США через 4 роки, але вже у якості тренера, а не футболіста.

Зазначимо, що наприкінці червня уродженець Ліверпуля залишив Дербі Каунті.

Раніше з'являлася інормація, що Манчестер Юнайтед пропонував Руні та ван Персі увійти до тренерського штабу тен Хага.