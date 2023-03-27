Северная Америка

Аргентинець зможе сам обрати команду.

Нападник Парі Сен-Жермен Ліонель Мессі приваблює великий інтерес з боку клубів МЛС, які розробили план щодо підписання аргентинця.

Як повідомляє видання Sport.es, основним претендентом на Мессі залишається Інтер Маямі, проте клуб не може дозволити собі зарплатню гравця.

Через це клуби МЛС на спеціальній зустрічі домовились, що будуть усім складом ліги покривати зарплату аргентинця, а той сам обере команду, за яку буде виступати.

Учасники МЛС готові піти на такий крок, бо бачать в переході Ліонеля Мессі багато переваг. Серед них — підвищений інтерес до чемпіонату та більший заробіток з телевізійних прав.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі може перейти в клуб із Саудівської Аравії, якщо зароблятиме більше Роналду.