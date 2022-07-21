У Варшаві зустрілся минулі клуби легендарного польського голкіпера — Легія та Селтік.
Артур Боруц
21 липня 2022, 14:19
Культовий польський голкіпер Артур Боруц зіграв прощальний матч та офіційно повісив бутси на цвях.
У Варшаві на стадіоні Войска Польського між собою зустрілися минулі клуби воротаря — Легія та Селтік.
Шотландці вели із рахунком 2:0 після першого тайму, але "легіоністам" вдалося зрівняти рахунок у другій сорокап'ятихвилинці. Проте найголовнішим в цей день був не футбол, точніше не лише він.
На останніх хвилинах зустрічі цілий стадіон та гравці обох команд аплодували Легенді. Отримав він також і нагороди від представників обох колективів, а також міністра за спортивні заслуги.
Після гри "Король Артур", як його прозвали під час професійної кар'єри, також подякував уболівальникам на трибунах, даючи їм п'ять та роблячи численні фото.
Найбільша кількість матчів за збірну Польщі серед голкіперів (65), 673 (!) офіційні матчі та культовий статус у Легії, Селтіку, Саутгемптоні та Борнмуті.
Окрім того, Артур Боруц також приймав участь на чемпіонаті світу 2006 року та Євро-2008 разом із "Кадрою".