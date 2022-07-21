Польща

У Варшаві зустрілся минулі клуби легендарного польського голкіпера — Легія та Селтік.

Культовий польський голкіпер Артур Боруц зіграв прощальний матч та офіційно повісив бутси на цвях.

У Варшаві на стадіоні Войска Польського між собою зустрілися минулі клуби воротаря — Легія та Селтік.

Dziękujemy Ci Artur. Dziś jest Twój dzień 🫡



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Шотландці вели із рахунком 2:0 після першого тайму, але "легіоністам" вдалося зрівняти рахунок у другій сорокап'ятихвилинці. Проте найголовнішим в цей день був не футбол, точніше не лише він.

На останніх хвилинах зустрічі цілий стадіон та гравці обох команд аплодували Легенді. Отримав він також і нагороди від представників обох колективів, а також міністра за спортивні заслуги.

Після гри "Король Артур", як його прозвали під час професійної кар'єри, також подякував уболівальникам на трибунах, даючи їм п'ять та роблячи численні фото.

A tak Artur Boruc po raz ostatni zameldował się na boisku Legii Warszawa! ⚽ pic.twitter.com/NPbApHkaH5 — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) July 20, 2022

Найбільша кількість матчів за збірну Польщі серед голкіперів (65), 673 (!) офіційні матчі та культовий статус у Легії, Селтіку, Саутгемптоні та Борнмуті.

Окрім того, Артур Боруц також приймав участь на чемпіонаті світу 2006 року та Євро-2008 разом із "Кадрою".