Польща

Розповідаємо про головних фаворитів Екстракляси, трансляції матчів та українських легіонерів, за якими варто стежити в новому розіграші польської першості.

У п'ятницю, 24 липня, стартує чемпіонат Польщі — першість, де зараз грає найбільше українських легіонерів. І хоч вилетіла з еліти гданська Лехія, де було повно наших співвітчизників, стежити у польській першості є за ким. І є де: на каналах компанії "Поверхнiсть" можна переглянути по три матчі кожного туру.

Перед тим як трохи розповісти про польський чемпіонат, що стартує, нагадаю, що в минулому сезоні боротьба за першість була дуже завзята і цікава. Інтерес підігрівала небувала щільність у турнірній таблиці, коли багато команд одночасно боролися і за єврокубки, і за виживання. Однією з таких була Лехія, яка могла пробитися до Європи, але потворно провела кінцівку сезону, програвши абсолютно всі матчі, в тому числі Термаліці, що вже вилетіла, і вилетіла, посівши третє з кінця місце. "Допоміг" їй вилетіти п'ятиочковий штраф, отриманий командою перед стартом сезону. З вильотом Лехії польський чемпіонат втратить у видовищності, адже Лехія була і найрезультативнішою, і найбiльш пропускаючою командою минулого сезону, а середня результативність матчів за її участю склала 3,735 гола за гру!

Досить довгий час лідирував новачок Екстракляси Вісла з Плоцька, а один із вічних фаворитів сезону варшавська Легія йшла на виліт. Завершилося, правда, все більш-менш передбачувано: Лех з Познані зберіг за собою чемпіонський титул, Вісла навіть не потрапила в єврокубки, а Легія, куди взимку прийшов знаменитий тренер Ракува Марек Папшун, не те що не вилетіла, навіть у єврокубки ледь не потрапила, , втративши таку можливість у компенсований у матчi останнього туру час, коли вирішальний гол забили футболісти ГКС із Катовіце. Ну і Віддзев з Лодзі, який минулого сезону витратив на посилення складу 23 млн. євро (і це польський клуб!!!), з яких більшу частину взимку (!!!), лише в останньому турі зберіг місце в еліті. Невгадав Вiдзев з тренером, зробивши ставку на Iгоря Йовiчевича, який на мою думку, дуже посереднiй тренер, як би до нього не ставилися прихильники Карпат. Лише пiсля вiдставки хорвата клуб з Лодзя почав перемагати.

На що чекати від нового сезону?

Головним лідером залишається Лех. Команда з Познані має всі шанси виграти третій поспіль чемпіонський титул, що для Польщі є унікальною подією. У цьому столітті тільки Віслi Краків і Легії вдавалося подібне, а у минулому по два рази — Руху з Хожува і Гурнику з Забже.

У Леха найсильніший склад і мудрий тренер – 55-річний данець Нільс Фредріксен, який улітку підписав із клубом новий дворічний контракт. Проблемою для Леха може стати майже гарантоване попадання в основний етап якогось з єврокубків, а значить більша кількість серйозних матчів. В минулому сезоні команда, м'яко кажучи, не блискуче провела першу половину сезону, зате перетворилася, вилетівши з єврокубків, і кінцівку сезону грала просто ідеально, надолуживши втрачене.

Якщо судити з підбору гравців, то головними конкурентами Леха можна назвати Ракув і Відзев, проте не здивуюся, якщо Марек Папшун створить щось дуже тямуще з Легії, та й від Ягеллонії Адріана Семенця чекаю за традицією багато чого, назважаючи на продаж лiдера атаки Пулулу.

А ось від віце-чемпіона Гурника із Забже, який, посівши друге місце, пробився до кваліфікації Ліги чемпіонів, повторення успіхів чекати не доводиться. Легендарний чемпіон світу 2014 року Лукас Подольськi завершив професійну кар'єру і став мажоритарним власником клубу. Через свою компанію LP Holding GmbH він придбав понад мільйон акцій клубу, що становить приблизно 86%. Лукас володіє мережею закладів швидкого харчування в Німеччині, тож будувати бізнес напевно вміє. До того ж в одному зі своїх інтерв'ю німець, який народився в Польщі, зізнавався, що в дитинстві вболівав саме за Гурник, тож можна вважати, що клуб у надійних руках.

Але вважати, що тепер Гурник буде жирувати не доводиться, і влітку команда втратила чеських лідерів півзахисту — Амброса, якого за 5 лимонів продали Андерлехту, і Хеллебранда, який несподівано пішов на пониження, до Корони з Кельце. Хеллебранд, як i Желiзко, увійшов до символічної збірної минулого сезону.

З лігочемпіонськими амбіціями за заявами керівництва клубу повертається до еліти один із грандів польського футболу краківська Вісла, проте навряд чи Вісла претендуватиме на дані позиції вже цього сезону. Склад у неї гарний як для новачка, але слабенький як для потенційного лідера польського клубного футболу. Втім, step by step... Напевне дуже цiкаво буде дивиться за дербi Кракова, тем паче разом з Вiслою уперше в Екстраклясi буде грати третя команда мiста Вечiста. Поки що iсторiя цього клубу нагадує менi шлях львiвського Руху.

Наші в Екстраклясі

Список не є остаточним. Ми вже написали, що за підсумками минулого сезону вилетіла найукраїнськіша команда Польщі Лехія з Гданська, проте два, мабуть, найсильніші українці тієї команди поки що залишаються в клубі. Йдеться про Богдана В'юнника, якого в основному використовували на позиції лівого атакуючого півзахисника при схемі 4-2-3-1, а також про опорника Івана Желізка, який потрапив у символічну збірну чемпіонату і побив рекорд Екстракляси по голах з-за меж штрафного майданчика в одному сезоні. До речі, і в літньому контрольному матчі з датським Рандерсом Желізко забив розкішним ударом зі штрафного в дев'ятку, тобто знову ж таки з-за меж штрафного майданчика.

Буквально цього тижня від польських інсайдерів пішли чутки про інтерес Легії до В'юнника, а про Желізко і зовсім пліток повним-повнісінько. То його до Шахтаря сватають (потім було спростування), то у Відзев, то навіть до італійського чемпіонату. 6 мільйонів євро, які нібито потребує Лехія, для більшості польських клубів є непідйомною ціною. Ускладнює переговори і те, що контракт Желізко із Лехією діє ще два роки, тобто часу у клубу з Гданьску забагато. До речі, Лехію перед стартом цього сезону прийняв наш Владислав Лупашко, а лави команди вже поповнив основний захисник юнацької збірної України U-19, що влітку дійшла до півфіналу ЧЄ Данило Малов.

Загалом, список українців поки не сповнений, але на даний момент він виглядає так.

Гурник – 23-річний фланговий (переважно лівий) форвард Максим Хлань. Минулий сезон почав посередньо, але у другому колі перетворився на повноцінного лідера команди. У його активі 6 голів та 5 асистів, з яких 3+1 у нього у двох останніх матчах чемпіонату. Крім того, забив він і у фіналі Кубка Польщі, в якому Гурнік виграв 2:0 у Ракува. І новий сезон Хлань розпочав із забитого м'яча – у Суперкубку Польщі, в якому Гурник все ж поступився Леху 1:3.

Ракув – 30-річний центральний півзахисник Владислав Кочергін. По суті, весь минулий сезон Владислав, який свого часу навіть входив до кандидатів у національну збірну, пропустив через важку травму коліна — розрив хрестів з ускладненнями на меніску. Лікувався рік і вийшов на заміну у трьох останніх матчах сезону. Віддамо належне керівництву Ракува, яке продовжило на один сезон контракт травмованого українця, який закінчувався цього літа. Начебто до старту нового сезону Кочергін підходить у непоганій формі, і в контрольному матчі з ПСВ (2:2) він віддав гольовий пас.

Ягеллонія – опорний півзахисник і капітан команди Тарас Романчук, який народився в Україні, давно вже має польський паспорт і заграний за збірну країни. Інших українців у Ягеллонії поки що немає.

Заглембе – лівий чи лівий центральний захисник 25-річний Роман Якуба. У минулому гравець юнацької та молодіжної збірних України розпочне у Заглембе другий сезон. У минулому він зіграв 22 матчі, жодного разу не забивши. Було б більше ігор, але, на жаль, не обійшлося без травмування. Останню травму отримав ще навесні і поки що лікується.

Вісла Краків – 19-річний опорник Максим Цимбалюк. Два останні сезони провів у другій команді клубу, а цього літа був переведений до першого складу. У двох із п'яти передсезонних матчах виходив на заміну, у трьох останніх не грав. Шансів на те, що він багато гратиме поки небагато, але мало як складатиметься сезон і для нього, і для клубу.

Шльонськ – 24-річний захисник Єгор Маценко. Переважно центральний захисник, хоча може і на фланзі зіграти. Шльонськ зазвичай грає у три центральні, і один з них якраз Єгор. Минулого сезону у другому ешелоні у 21 матчі забив 5 голів, зумівши здорово допомогти команді повернутися до еліти. У матчі з ЛКС умудрився протягом семи хвилин вразити спочатку свої ворота, а потім і ворота суперника!

Що ж, обирайте, за кого вболіватимете в новому польському сезоні. Вибір справді великий.