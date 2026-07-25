Польща

Польською командою керує український фахівець Владислав Лупашко.

Спортивний арбітражний суд CAS відхилив апеляцію Лехії Гданськ проти Польської футбольної асоціації про зняття п'яти очок у сезоні-2025/26.

CAS ухвалив, що не має юрисдикції для розгляду апеляції, поданої клубом у травні цього року. При цьому раніше ПФА відмовила клубу у дозволі на оскарження вироку про зняття очок у САS, тоді як Лехія подала апеляцію, незважаючи на закінчення процесуальних термінів.

Нагадаємо, Лехія вилетіла з Екстракляси, не зумівши зберегти своє місце в еліті, зокрема, через п'ять очок, знятих Ліцензійним комітетом ПФА.

Польський чемпіонат з українським акцентом

"Насамперед хочу попросити вибачення у всіх наших вболівальників. Ми зробили все, що було в наших силах, щоб захистити свої права, але безуспішно. На жаль, нам доведеться починати все заново.

Нашою метою є повернення до Екстракласи за підсумками сезону-2026/27. У нас не буде іншого вибору, окрім як продати наших найкращих футболістів і побудувати нову команду, яка, ми сподіваємося, стане ще сильнішою за Лехію сезону-2024/25. Ми як ніколи довіряємо новому тренерському штабу й докладемо максимум зусиль, щоб досягти цієї мети.

По-друге, хочу привітати президента Польського футбольного союзу Цезарія Кулешу, генерального секретаря Лукаша Ваховського та голову Ліцензійної комісії Фредді Фюрста. Ви досягли своєї мети – Лехія вилетіла з Екстракляси. Вам вдалося уникнути ситуації, в якій законність покарання у вигляді зняття п’яти очок могла б бути оцінена незалежним арбітражним судом. Вітаю!

По-третє, наш клуб і надалі вважає, що Польський футбольний союз зловживав своїм домінівним становищем на шкоду Лехії Гданськ, і ми ніколи з цим не змиримося. Дискримінація та зловживання правом не можуть бути прийнятними в такій країні, як Польща", — сказав президент клубу Паоло Урфер.

Таким чином, новий сезон Лехія, під керівництвом нового головного тренера, яким став українець Владислав Лупашко, розпочне у Першій лізі Польщі.