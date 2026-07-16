Польща

Впевнена вольова перемога для клубу з Познані.

Лех із Познані у матчі за Суперкубок Польщі впевнено обіграв Гурнік Забже з рахунком 3:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 14 хвилині, коли результативним ударом у складі Гурніка відзначився український вінгер Максим Хлань.

Потім на 27 хвилині Лех зрівняв цифри на табло зусиллями Антонія Козубаля, а у другому таймі перевагу клубу з Познані зміцнили голи у виконанні Мікаеля Ісхака та Пабло Родрігеса.

Для Леха це був сьомий титул історії клубу, що є рекордом країни. До цього Лех здобув перемогу у Суперкубку у 2016 році. Для Гурніка це був шанс на другий трофей після вдалої спроби у 1988 році.