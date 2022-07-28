Польща

Вслід за Лусіано Нарсінхом чемпіонат Польщі може поповнитись ще одним відомомим гравцем.

Журналіст порталу Goal.pl у своєму матеріалі повідомляє, що декілька клубів Екстракляси цікавляться Саїдо Бераїно.

Досвідчений нападник свого часу встиг пограти в усіх чотирьох професійних лігах Англії — від АПЛ до Ліги 2. Найбільше матчів у кар'єрі має у Прем'єр-Лізі, де відомий виступами у Вест Бромвічі (він є його вихованцем), а також Сток Сіті.

Останнім острівцем на футбольному шляху футболіста був Шеффілд Уенсдей, у складі якого він набрав 9+4 минулого сезону. З цього літа Бераїно перебуває у статусі вільного агента.

Свого часу Саїдо грав за молодіжні збірні Англії, з командою до 17 років у 2010 році навіть став чемпіоном Європи, але остаточно вибрав виступи за історичну Батьківщину — Бурунді.

Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.